В пирамиде Сахура спустя 200 лет изучения найдены восемь неизвестных комнат

Ученые из Вюрцбургского университета обнаружили в пирамиде Сахура восемь кладовых. Открытие позволит лучше понять устройство остальных пирамид, поскольку усыпальница Сахура служила образцом строительства для фараонов V династии. Об этом сообщает SciTechDaily.

Пирамида Сахура, второго царя V династии, около 2400 г. до н.э. стала первым погребальным комплексом некрополя в Абусире. Ее начали исследовать в XIX веке. В 1836 году британский археолог Джон Перринг заметил заваленный непроходимый коридор. Он считал, что тот вел к складским помещениям.

Открытие современных ученых подтвердило его догадку. В ходе реконструкции пирамиды, которая требовалась для защиты от обрушения, они обнаружили восемь кладовых. При работе ученые использовали новейшие технологии, в том числе 3D-лазерное сканирование с помощью портативного прибора LiDAR ZEB Horizon от GeoSLAM. Это позволило им составить полную карту узких коридоров и помещений внутри пирамиды.

Хотя северная и южная части кладовых, особенно потолок, сильно повреждены, сохранились остатки первоначальных стен и части пола. Ожидается, что открытие и реставрация кладовых произведут революцию во взглядах на историческое развитие пирамид.

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