Австралийка заразилась в саду бактерией с летальностью 100% и выжила

Женщина из Австралии стала первой, кто пережил заражение бактерией, вызывающей эмфизематозный карбункул у скота. Она заразилась во время работы в саду голыми руками, поцарапанными домашней кошкой. Отчет медиков из Университета Нового Южного Уэлса и Больницы королевского принца Альфреда (RPAH) опубликован в The Medical Journal of Australia.

После работы в саду без перчаток 48-летняя женщина в течение трех дней испытывала тошноту и рвоту, а также у нее появилась боль в правом нижнем углу живота, которая постепенно усиливалась. Она обратилась в больницу, где анализы крови показали нарушена работы почек и печени, а в кровотоке скопилось молочная кислота — вещество, вырабатываемое мышцами во время высокоинтенсивных упражнений и являющееся биомаркером септического шока. У нее также была диарея.

Хотя при компьютерной томографии (КТ) брюшной полости не было обнаружено никаких признаков воспаления или инфекции, в качестве меры предосторожности врачи прописали ей антибиотики. Повторная КТ после усиления боли показала сильное воспаление кишечника.

Два дня спустя врачи выяснили, что симптомы связаны с заражением бактерией Clostridium chauvoei. Обычно живут в почве в виде спор, которые при проглатывании или вдыхании попадают в кровоток, а затем в мышцы. У крупного рогатого скота, основного хозяина C. chauvoei, это приводит к некрозу и развитию эмфизематозного карбункулу (эмкар). Врачи считают, что женщина заразилась, работая в саду голыми руками, поцарапанными кошкой. После курса антибиотиков, лечения в гиперабарической камере, удаления части кишечника и трех месяцев жизни со стомой для вывода кала через отверстие в брюшной полости, женщина поправилась.

До сих пор было известно о двух случаях заражения человека бактерией C. chauvoei, но они не выжили: у одного была ослабленная иммунная система, а у другого была серьезная инфекция мягких тканей. Врачи предполагают, что женщина из Австралии выжила из-за раннего начала приема антибиотиков.

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