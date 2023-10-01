Стало известно, как меняется стабильность ДНК при болезни Альцгеймера

Ученые из Массачусетского технологического института выявили изменения активности генов и связанных с ними биохимических нарушений при болезни Альцгеймера, среди них — нарушение работы белков, ответственных за стабильность ДНК. Результаты опубликованы в журнале Cell.

Биологи использовали более двух миллионов клеток из 427 образцов мозга пациентов, здоровых или страдавших при жизни болезнью Альцгеймера. Ученые оценили активность генов в 54 типах клеток головного мозга из этих образцов и определили клеточные функции, которые больше всего пострадали у пациентов с болезнью Альцгеймера. Они выявили сложные взаимодействия между различными генами и белками, которые могут стать мишенями для лекарств от деменции.

Среди наиболее заметных — нарушения экспрессии генов, участвующих в функции митохондрий (энергетических станций клеток), передаче нервных сигналов и белковых комплексах, необходимых для поддержания структурной целостности ДНК. Также ученые выяснили, что у людей без когнитивных нарушений было больше особых тормозных нейронов в префронтальной коре головного мозга.

Результаты могут лечь в основу новых методов терапии болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, что блокирование одной молекулы может сделать кости пожилых крепче, чем у молодых.