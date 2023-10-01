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Стал известен ключевой фактор восстановления поврежденной печени

eGastroenterology: иммунные клетки играют центральную роль в регенерации печени

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Ученые из Цзилиньского университета выявили иммунные клетки, играющие центральную роль в регенерации печени. Открытие может лечь в основу лекарств против некроза печени. Исследование опубликовано в журнале eGastroenterology.

Печень — жизненно важный орган, который играет роль во многих важных функциях, включая пищеварение, детоксикацию и обмен веществ, а также обладает уникальной способностью к самовосстановлению. Важнейшим фактором регенерации печени является удаление некротических поражений. В новом исследовании ученые выяснили, что особые иммунные клетки, макрофаги моноцитарного происхождения (MoMF), играют решающую роль в этом процессе.

MoMF — это лейкоциты, которые попадают в печень при ее повреждениях. Они ответственны за поглощение неживых клеток и других отходов, а также выделяют вещества, способствующие процессу заживления.

Исследователи обнаружили, что на ранних стадиях регенерации печени MoMF усиливают воспаление, выделяя вещества, которые убивают бактерии и других микробов. Однако на более поздних стадиях восстановления макрофаги подавляют воспаление, тем самым способствуя заживлению и восстановлению тканей. Также они взаимодействуют с другими клетками печени, помогая удалить некротические поражения. При этом при повреждении бактериями или токсичными лекарствами механизмы регенерации отличаются.

Полученные данные могут лечь в основу иммунотерапии некроза печени, нацеленной на макрофагов. Уже исследуется терапия макрофагами при фиброзе печени, то есть ее рубцевании — процессе, связанном с ухудшением работы органа из-за замещения функциональной ткани рубцовой.

Ранее ученые приблизились к разработке лекарства против ожирения печени.

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