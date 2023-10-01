Расширение влагалища и секс улучшают качество жизни женщин с раком шейки матки

Ученые из Венского медицинского университета выяснили, что пациентки, которые ведут половую жизнь или расширяют влагалище после терапии рака шейки матки, подвержены меньшему риску долгосрочных побочных эффектов. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Американского общества радиационной онкологии (ASTRO).

Рак шейки матки — четвертый по распространенности среди женщин во всем мире. Чаще всего ставят диагноз в возрасте около 50 лет. Стандартное нехирургическое лечение пациенток, у которых рак распространился на окружающие ткани или органы, включает комбинацию лучевой терапии, химиотерапии и брахитерапии – установку радиоактивных имплантатов непосредственно в опухоль.

Пятилетняя выживаемость составляет 74%, то есть довольно высока. Однако воздействие высоких доз радиации на опухоли вблизи влагалища может привести к его укорочению или сужению. Это осложняет гинекологический осмотр и вызывает боль во время полового акта. Врачи часто рекомендуют регулярное и постоянное расширение влагалища, чтобы смягчить эти побочные эффекты и предотвратить образование рубцовой ткани, но эффективность этого метода не была доказана.

В новом исследовании приняли участие 1416 пациенток с местно-распространенным раком шейки матки. В течение пяти лет они посетили врача в среднем 11 раз.

Пациентки, сообщавшие и о расширении влагалища, и о половой активности, имели самый низкий риск вагинального сужения (18%). У пациенток, которые не принимали никаких мер для борьбы с сужением влагалища, оно наблюдалось в 37% случаев.

«Лечение рака всегда является нашим главным приоритетом. Но с ростом числа относительно молодых людей, перенесших рак шейки матки, профилактика и лечение побочных эффектов становятся все более важными для обеспечения лучшего качества жизни. Я надеюсь, что это исследование поможет уменьшить табу в отношении сексуального здоровья и облегчит врачам обсуждение этих вопросов со своими пациентами», — заключила ведущий автор исследования, клинический психолог отделения радиационной онкологии Венского медицинского университета Катрин Кирххайнер.

Ранее ученые выяснили, что тревога и депрессия могут быть предвестниками опасного заболевания.