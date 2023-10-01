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Установлено негативное влияние высшего образования на психику

The Lancet: высшее образование повышает тревогу и депрессию

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) установили, что высшее образование связано с повышенным риском развития депрессии и тревоги. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

В последние годы растет количество молодых людей, получивших высшее образование, как и число людей, страдающих от депрессии и тревожного расстройства. Исследователи заподозрили, что высшее образование может быть связано с повышенным риском перечисленных расстройств.

Авторы использовали данные двух других исследований британской молодежи, в общем сложности в них приняли участие почти 11 тыс. человек. Чуть больше половины из них получили высшее образование. В рамках исследований испытуемые несколько раз заполняли опросы о своем психическом состоянии.

Результаты показали, что у учащихся наблюдалось больше симптомов депрессии и тревоги, чем у неучащихся сверстников. Однако к 25 годам разница между симптомами у двух групп пропадала.

«Мы ожидали, что у студентов высших учебных заведений психическое здоровье будет лучше, чем у сверстников, поскольку они, как правило, обычно происходят из более привилегированных слоев общества. Необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить риски для психического здоровья, с которыми сталкиваются студенты», — заключили авторы.

Ранее ученые выяснили, что тревога и депрессия могут быть предвестниками опасного заболевания.

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