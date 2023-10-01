Стало известно, какое давление у подростков повышает риск раннего инфаркта

Ученые из Университета Умео (UmU) выяснили, что у подростков мужского пола с кровяным давлением выше 120/80 мм рт. ст. сохраняется высокий риск серьезных заболеваний сердца во взрослом возрасте. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

В исследовании использовались данные 1,4 миллиона мужчин, служивших в шведской армии в период с 1969 по 1997 год. Их средний возраст составлял 18 лет. У 29% было артериальное давление выше нормы (120–129/80 мм рт. ст.), а у 54% — высокое кровяное давление (130/80 мм рт. ст. или выше). Американская кардиологическая считает нормальным артериальное давление ниже 120/80 мм рт. ст.

За 50 лет наблюдения у 10% мужчин с давлением выше 120/80 мм рт. ст. в подростковом возрасте случился инсульт, инфаркт или развилась сердечная недостаточность до выхода на пенсию.

Авторы считают, что измерение давления у подростков позволит выявлять людей с высоким сердечно-сосудистым риском и вовремя принимать меру по его снижению.

Как лечить высокое кровяное давление у подростков – еще один сложный вопрос. Неизвестно, следует ли детям принимать те же лекарства, снижающие кровяное давление, что и взрослым, добавили ученые.

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