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Популяризатор науки оценил вероятность деформации кистей рук из-за смартфонов

Научный журналист Соколов рассказал, что смартфон не деформирует кисти рук

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Depositphotos

Деформация кистей рук из-за частого использования смартфона в ходе эволюции может произойти, только если сменится много поколений или обладатели измененной конечности будут оставлять больше потомства и лучше выживать. Об этом «Газете.Ru»рассказал российский популяризатор науки, основатель и главный редактор научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.

«Для того, чтобы произошли какие-то эволюционные изменения: должно смениться много поколений; должен происходить естественный отбор, то есть обладатели определенного признака — необычно изогнутого мизинца, к примеру — должны получать преимущество: с большей вероятностью выживать и оставлять больше потомства. В данном случае никакого отбора по этому признаку, полагаю, не происходит. Даже если человек хуже тыкает пальцем в смартфон, едва ли это мешает ему прекрасно жить и размножаться», — сказал он.

По мнению Соколова, кисти рук не деформируются еще и потому, что через несколько десятков лет смартфоны исчезнут, их заменят другие устройства.

«Интерфейсы развиваются со стремительной скоростью, гораздо быстрее, чем сменяются поколения людей. Я думаю, лет через 50, а то или раньше, смартфоны канут в прошлое, их заменят совсем другие устройства, и человек будет делать руками что-то совсем другое. Натереть мозоль от постоянного свайпа, может, и можно», — отметил он.

Ранее стало известно, что большее экранное время повышает риск синдрома раздраженного кишечника.

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