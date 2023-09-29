Психологи определили мощный способ для борьбы со стрессом на работе

Канадские ученые из Университета Саймона Фрезера изучили способы для снижения стресса и тревожности сотрудников на рабочем месте. Они выяснили, что с этой задачей хорошо справляется практика осознанности. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

По словам специалистов, только в США 83% работников страдают от стресса, связанного с работой. Это приводит к широкому спектру проблем: от прогулов и частых увольнений до несчастных случаев. Из-за рабочего стресса производительность труда падает, а расходы на страхование растут.

Справиться с нервным напряжением от рабочих задач помогает осознанность — состояние, в котором человек фокусирует внимание на задачах настоящего момента и не вовлекается в мысли о событиях прошлого или будущего. Осознанность также помогает не поддаваться переживаниям и не реагировать на них эмоционально.

Ученые провели два исследования, изучив влияние практики осознанности на восприятие стресса на работе. Результаты показали, что концентрация на текущем моменте помогла сотрудникам воспринимать свои трудовые обязанности менее угрожающими и трудными. Более позитивная оценка стоящих задач позволила испытывать работникам испытывать меньше тревоги и сделала их более расслабленными.

Психологи отметили, что руководящий персонал может помочь своим подчиненным, формулируя рабочие задачи в более позитивном свете, подчеркивая положительные результаты труда и создавая культуру, в которой ошибки рассматриваются как возможности для обучения и роста.

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