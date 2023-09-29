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Китай запустит зонд на темную сторону Луны

Китайский зонд «Чанъэ-6» запустят на обратную сторону Луны для сбора грунта

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NASA

Китайский зонд «Чанъэ-6» запустят на обратную сторону Луны для сбора грунта в 2024 году — это будет первый подобный проект в истории освоения естественного спутника Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Китайского национального космического управления (CNSA).

«В настоящее время разработка миссии «Чанъэ-6» программы по исследованию Луны идет согласно плану, запуск запланирован ориентировочно на 2024 год», — указано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что сбор грунта с обратной стороны Луны будет производиться впервые — все остальные образцы были взяты с видимой части спутника Земли. Предварительным местом посадки выбран район в бассейне Южный полюс — Эйткен.

Сопровождать и контролировать зонд будет спутник-ретранслятор «Цюэцяо-2», который заблаговременно отправят в космос в первой половине 2024 года.

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