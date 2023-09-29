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Добавка для воды может защитить собак от зубного камня и выпадения зубов

Frontiers: добавка с экстрактом граната защитила собак от зубного камня

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Depositphotos

Ветеринары из Польши выяснили, что добавка для воды с экстрактом граната может помочь собакам сохранить здоровье зубов, ограничив образование налета и камня. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Veterinary Science.

Не менее 80% собак в возрасте трех лет и старше страдают от пародонтита — воспаления тканей вокруг зуба, удерживающих его в десне. Это заболевание может привести к выпадению зубов, а также связано с другими рисками для здоровья, например сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Основной причиной воспаления пародонта является плохая гигиена полости рта: ее тяжело поддерживать, особенно с собаками, которые не дают провести чистку зубов щеткой.

В новом исследовании ученые провели эксперимент на 40 собаках с легким и умеренным гингивитом. Животные принадлежали к 14 породам, от йоркширских терьеров до хаски. Им провели профессиональную чистку и полировку зубов под наркозом, чтобы удалить весь налет и зубной камень.

Затем собак случайным образом распределили в две группы: одна получала воду с гранатовой добавкой в концентрации 1%, а другая — обычную воду. При этом анализировавшие данные ученые не знали, какая группа принимала какую добавку.

Результаты показали, что через 30 дней после чистки и полировки зубов собаки, которые ежедневно получали добавку, набрали на 47% меньше баллов по количеству зубного налета и на 24% меньше по количеству зубного камня по сравнению с собаками в контрольной группе.

Авторы считают, что добавка к воде может помочь ограничить образование зубного налета и зубного камня после проведения профессиональной чистки зубов. Предыдущие эксперименты показали, что экстракт граната угнетает размножение вредных бактерий и образование биопленок.

Ранее ученые создали препарат, который может стать заменой фитнесу.

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