Ученые назвали причину неэффективности тренировок для похудения

Ученые из Копенгагенского университета (UCPH) выяснили, что чем больше времени человек уделяет тренировкам, тем сильнее снижается его повседневная активность. Это приводит к тому, что люди теряют на 22% меньше веса, чем планировали. Исследование опубликовано в журнале Current Nutrition Reports.

Исследователи проанализировали высококачественные работы, посвященные влиянию тренировок на повседневную активность. В 67% публикаций авторы приходили к выводу, что люди сокращают бытовую физическую активность, компенсируя затраченное на тренировки время. Это означает, что они меньше ходили, реже ездили на велосипеде и предпочитали лифт, а не лестницу. Этот эффект наблюдался среди мужчин и женщин с любой массой тела.

Вывод имеет важное значение для похудения: одно из исследований пришло к выводу, что из-за снижения повседневной активности испытуемые потеряли на 22% меньше веса, чем ожидалось при их программе тренировок.

«Похудение — это изменение баланса между количеством энергии, которую вы потребляете, и количеством, которое вы тратите. Вы можете либо изменить свою диету, чтобы есть меньше, либо повысить уровень физической активности. Теоретически дефицит энергии, возникающий в результате большего количества физических упражнений, должен привести к потере веса. Но на практике мы видим, что эти две вещи редко связаны между собой, а потеря веса от физических упражнений часто меньше, чем ожидалось. Это указывает на наличие какого-то компенсаторного механизма», — объяснили ученые.

По мнению ученых, снижение активности может быть связано с усталостью после тренировки. Однако исследования показывают, что важнее психологический фактор — срабатывает система вознаграждения: человек убеждает себя в том, что если он потренировался, то теперь имеет право пропустить долгую прогулку с собакой или поехать в магазин на машине, а не на велосипеде. Поэтому фактор компенсаторного снижения активности должны учитывать все составители программ для похудения.

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