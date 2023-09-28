Установлено, какое поколение россиян больше верит фейкам

Россияне не критично относятся к информации, но в зависимости от поколения есть различия в отношении к фейковым новостям. Так, больше всего влиянию подобной информации подвергается молодое поколение, а меньше всего — люди, родившиеся в 90-е», — объяснил в интервью «Газете.Ru» ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов.

«Мы рассматривали современную молодежь, людей, родившихся в 90-е, и старшее поколение. Люди более взрослого возраста больше верят официальным источникам информации: телевидению, газетам. Они меньше подвержены влиянию фейковых новостей, но если фейк показали по телевидению, то они в него поверят», — объяснил специалист.

Молодежь в свою очередь ориентируется только на интернет-источники, причем на иностранные или малоизвестные. Из-за большого объема информации в интернете они больше подвержены влиянию фейков.

«Тут можно говорить о некоем парадоксе: молодежь сегодня недоверчивая, но, если фейковая новость была опубликована на малоизвестном ресурсе и ничем не подкреплена, то они в нее поверят. Это следствие недоверия официальным источникам: люди думают, что от них хотят что-то утаить», — рассказал Тхостов.

Наиболее устойчивым к фейковым новостям оказалось поколение россиян, родившихся в 90-е годы. По словам специалиста, это связано с тем, что они росли во время, когда верить никому было нельзя.

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