Ученые назвали способ удержания ценных кадров в компаниях

Доступность обучения на рабочем месте повышает удовлетворенность сотрудников и снижает вероятность их ухода к другим работодателям. К такому выводу пришли специалисты Оклендского университета, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи обнаружили, что возможность повышать свою квалификацию оказалась важнее всего для работников, чье образование не соответствует занимаемой должности. Это связано с тем, что такие люди зачастую не могут применять свои навыки на практике, а дополнительная учеба дает им полезные компетенции.

Результаты показывают, что обучение на рабочем месте сотрудников, занимающих несоответствующие должности (неподходящее образование и недостаточное использование навыков), приводит к лучшему удержанию сотрудников. Кроме того, сами такие работники на 12% чаще обращаются к курсам повышения квалификации.

По статистике, в 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 35,7% трудящихся работают на должностях, не отвечающих их квалификации и образованию.

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