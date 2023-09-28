Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученый объяснил, что такое киберхондрия

Психолог Тхостов: интернет привел к появлению новой формы ипохондрии

close
100%
Shutterstock

Ипохондрия — психические расстройство, которое проявляется постоянной озабоченностью состоянием собственного здоровья. С развитием интернета в мире появилась новая форма заболевания — киберхондрия, эпидемия которой сейчас идет в мире, объяснил в интервью «Газете.Ru» ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов.

«Приставка «кибер» — это обозначение новой среды, в которой ипохондрики могут получать доступ к неограниченному количеству информации. То есть это новая ступень их развития. Они могут создавать интернет-группы по интересам, делиться своими диагнозами, поддерживать друг друга», — отметил Тхостов.

По словам психолога, у людей с этим заболеванием особый склад характера. Это очень тревожные, впечатлительные и мнительные люди.

«Часто в детстве родители чрезмерно беспокоились о состоянии ребенка, а у него закрепилась мысль, что здоровье у него слабое. Ипохондрики обычные телесные ощущения гиперболизируют и воспринимают как проявления какого-то заболевания, часто опасного для жизни», — добавил специалист.

Подробнее о том, что такое соматоформные расстройства, как работает психосоматика, а также о том, какие люди склонны верить фейкам и употреблять наркотики, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог Тхостов объяснил, как исход рака зависит от характера человека.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях