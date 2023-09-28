Ученый объяснил, что такое киберхондрия

Ипохондрия — психические расстройство, которое проявляется постоянной озабоченностью состоянием собственного здоровья. С развитием интернета в мире появилась новая форма заболевания — киберхондрия, эпидемия которой сейчас идет в мире, объяснил в интервью «Газете.Ru» ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов.

«Приставка «кибер» — это обозначение новой среды, в которой ипохондрики могут получать доступ к неограниченному количеству информации. То есть это новая ступень их развития. Они могут создавать интернет-группы по интересам, делиться своими диагнозами, поддерживать друг друга», — отметил Тхостов.

По словам психолога, у людей с этим заболеванием особый склад характера. Это очень тревожные, впечатлительные и мнительные люди.

«Часто в детстве родители чрезмерно беспокоились о состоянии ребенка, а у него закрепилась мысль, что здоровье у него слабое. Ипохондрики обычные телесные ощущения гиперболизируют и воспринимают как проявления какого-то заболевания, часто опасного для жизни», — добавил специалист.

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