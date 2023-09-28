Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученый объяснил, как поведение человека влияет на лечение рака

Психолог Тхостов: исход рака зависит от характера человека

close
100%
Freepik

Эмоциональное состояние человека и его характер оказывают влияние на его здоровье. Например, эти два фактора могут определить исход рака, объяснил в интервью «Газете.Ru» ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов.

«Психосоматика подразумевает, что в развитие любой болезни вносит вклад психологический фактор, но он не основной. Это, например, поведение человека: насколько рисковый образ жизни он ведет, соблюдает ли гигиену, имеет ли вредные привычки. Например, люди, склонные к инфаркту миокарда, обычно имеют стеничный характер, они добивающиеся, «рвущиеся ко всему», — объяснил психолог.

Если говорить о раковых больных, то, по словам Тхостова, многое зависит от их характера.

«Я 15 лет работал в онкоцентре и видел, что люди, которые надеются на успех, имеют больше шансов победить рак, а пациенты, которые легли и смирились, угасают раньше. Просто первые лучше соблюдают рекомендации врача, все процедуры делают вовремя, а вторые перестают бороться», — объяснил специалист.

Кроме того, Тхостов отметил, что тревога и депрессия у людей приводят к снижению иммунитета, это может открыть дорогу для других болезней, но сами они не вызывают их. Тревожность также может привести к тому, что человек преувеличивает собственные ощущения. Тогда можно говорить об ипохондрии.

Подробнее о том, что такое соматоформные расстройства, почему развилась эпидемия ипохондрии, а также о том, какие люди склонны верить фейкам и употреблять наркотики, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые нашли способ диагностировать психические расстройства по голосу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях