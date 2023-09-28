Назальный спрей от учащенного сердцебиения доказал эффективность в испытаниях на людях

Ученые из Нью-Йоркской пресвитерианской больницы успешно провели испытания спрея для носа против учащенного сердцебиения: средство может стать быстрым и простым способом снять приступ тахикардии. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия — вид аритмии, для которого характерно учащенное (более 100 ударов в минуту, чаще 150–200 ударов в минуту) сокращение нижних камер сердца. Стандартное лечение во время приступа заключается в выполнении вагусных приемов — физических воздействий на тело для замедления передачи сигналов по блуждающему нерву. В 20–40% случаев эти приемы неэффективны и больному требуется обращение в больницу.

В новом исследовании приняли участие 169 пациентов. 105 из них самостоятельно принимали по крайней мере одну дозу лекарства этрипамила (70 мг) в виде назального спрея. Эксперимент продлился 232 дня.

Этрипамил в виде спрея восстанавливал частоту сердечных сокращений до нормы в течение 30 минут в 60,2% эпизодов тахикардии и в течение часа в 75,1% эпизодов.

Препарат был безопасен и хорошо переносился: 32,4% участников сообщили об одном или нескольких побочных эффектах от лекарства, чаще всего о легкой или умеренной заложенности носа, дискомфорте или насморке. Лекарство ожидает одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

«Подобно ингалятору альбутерола для пациентов с астмой или шприц-ручке с адреналином для пациентов с тяжелой аллергией или анафилаксией, назальный спрей этрипамил может быть отличным вариантом для людей с пароксизмальной наджелудочковой тахикардией», — заключили авторы.

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