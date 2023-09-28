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Кратковременное воздействие загрязненного воздуха связано с риском развития инсульта

MedicalXpress: воздействие загрязненного воздуха увеличивает риск инсульта

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tewfiqhacibeyri/Twitter

Ученые из университета Иордании в Аммане выяснили, что кратковременное воздействие загрязненного воздуха может быть связано с высоким риском развития инсульта. Также существует повышенная вероятность столкновения с инсультом в течение пяти дней после того, как человек подвергся воздействию загрязнителей. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые проанализировали данные 110 исследований из Азии, Европы, Северной и Южной Америки. В них изучалась связь между развитием инсульта и воздействием распространенных загрязняющих веществ, таких как диоксид азота, озон, монооксид углерода и диоксид серы. Также исследователи самостоятельно оценили риски потенциального вреда вдыхания пыли, грязи, сажи и дыма.

Транспортные средства, работающие на бензине, выделяют монооксид углерода и оксид азота, которые опасны сами по себе. Эти соединения вступают в реакцию с солнечным светом, образуя озон, обычно называемый смогом. Дым от пожаров, включая лесные, также является источником загрязнения воздуха.

Выяснилось, что риск инсульта был почти на 30% выше, когда люди подвергались воздействию диоксида азота за пять дней до этого. При воздействии монооксида углерода риск был на 26% выше, диоксида серы — на 15%, а озона — на 5%.

Кратковременное нахождение в районах с высоким содержание диоксида азота в атмосфере связали с повышением риска летального исхода от инсульта на 33%. Попадание в дыхательную систему диоксида серы увеличивает этот риск на 60%.

Майкл Кляйнман, содиректор лаборатории по изучению загрязнения воздуха при Калифорнийском университете в Ирвайне, который не принимал участия в исследовании, отметил, что вдыхание твердых частиц загрязнителей вызывает воспаление в организме, что провоцирует инсульт.

Ранее стало известно, какая головная боль связана с повышенным риском инфаркта и инсульта.

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