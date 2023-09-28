Фрукты и овощи эффективно снижают сахар в крови и помогают похудеть

Ученые из школы диетологии и политики Фридмана при Университете Тафтса (США) обнаружили, что употребление фруктов и овощей оказывает положительное влияние на кардиометаболическое здоровье. Эти продукты нормализуют уровень сахара в крови, снижают давление и эффективны в борьбе с ожирением. Об этом сообщает SciTechDaily.

Исследователи проанализировали медицинские карты более 1800 детей и 2000 взрослых, которые были подвержены риску развития кардиометаболических заболеваний и имели низкий доход. Все эти люди участвовали в благотворительной программе организации Wholesome Wave — это американская компания, которая стремится сделать здоровое питание доступным для малообеспеченных слоев населения. Испытуемые, которые приняли участие в исследовании, регулярно получали продуктовые карточки и приобретали с их помощью овощи и фрукты.

Результаты показали, что у больных диабетом уровень сахара в крови снизился на 0,3 пункта. Участникам с гипертонией новый рацион помог нормализовать кровяное давление — показатели упали на 5-8 миллиметров ртутного столба. Испытуемые, больные ожирением, снизили индекс массы тела.

Старший автор исследования Фанг Фанг Чжан, диетолог-эпидемиолог в школе Фридмана, отметил, что продуктовые карточки оказались для участников стимулом начать питаться более правильно. Диетолог убежден в необходимости более обширного введения благотворительных программ.

Ранее были названы продукты, снижающие риск болезни Альцгеймера на 50%.