Ученые разработали «крылатые» орбитальные спутники

Испанские ученые из института аэрокосмических технологий INTA разработали спутник ANSER CubeSat, способный менять свое местоположение на орбите с помощью «крыльев» — специальных панелей, улавливающих слабые воздушные потоки в верхних слоях атмосферы Земли. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Согласно проекту, группировка из трех спутников ANSER CubeSat будет находиться на высоте около 500 км над поверхностью планеты и на расстоянии 10 км друг от друга. На борту устройств нет двигательных установок, однако набор закрылков позволит им регулировать высоту и перемещаться в разные стороны.

Без двигателя срок эксплуатации кластера ANSER будет ограничен двумя или тремя годами, в зависимости от их начальной высоты.

Спутники ANSER CubeSat представляют собой аппараты размером с обувную коробку. Они предназначены для космического наблюдения за озерами и водохранилищами в испанском регионе Иберия с помощью камер и спектрометров. Показания спутников дадут ученым информацию о загрязнении водоемов и появлении токсичных микроорганизмов, включая фитопланктон.

Ранее астрономы предупредили о растущей угрозе массовых столкновений спутников на орбите Земли.