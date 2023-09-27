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Астрофизики раскрыли секрет происхождения колец Сатурна

TAJ: столкновение двух ледяных лун могло породить кольца Сатурна

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nasahubble/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Британские ученые из университетов Дарема и Глазго выяснили причины происхождения колец планеты Сатурн. Ответ дала серия из 200 компьютерных симуляций. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Как показало моделирование, газовый гигант обзавелся своим поясом в результате столкновения двух ледяных лун около 4,5 млрд лет назад. Небесные тела разлетелись на обломки, из которых под действием гравитационных сил образовались кольцевые структуры.

«Мы проверили гипотезу образования колец Сатурна и обнаружили, что удар ледяных лун способен выбросить достаточное количество материала для формирования ледяного пояса», — уточнил один из авторов исследования, доктор Винсент Эке из Даремского университета.

Большинство современных данных о Сатурне были получены благодаря миссии космического корабля Кассини. Измерения зонда показали, что кольца планеты почти целиком состоят из чистого льда. Отсутствие значимой доли примесей также указывало на сравнительно небольшой возраст ледяного пояса.

Астрофизики считают, что луны-прародители были по размеру аналогичны сохранившимся спутникам Сатурна Дионе и Рее.

Ранее астрономы выяснили, как долго продолжаются сильнейшие штормы в атмосфере Сатурна.

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