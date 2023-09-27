Ученые создали ИИ-«лешего» для защиты джунглей Амазонки от «черных лесорубов»

Бразильские ученые из Государственного университета Амазонас (UEA) создали систему для защиты дождевых лесов от нелегальной вырубки. Метод основан на технологии искусственного интеллекта. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.

Команда специалистов сконструировала небольшие сенсоры, которые крепятся на стволы деревьев. Устройства анализируют звуковой фон окружающей среды и распознают характерный шум бензопил и двигателей лесозаготовочной техники на расстоянии до километра от источника звука. Обнаружив потенциальную угрозу, датчик передает сигнал в центральный пункт по спутниковой связи.

Разработку назвали Curupiras в честь курупиры — мифического персонажа из фольклора коренных народов Южной Америки. Курупира — лесной дух, напоминающий лешего из восточнославянских легенд. Он не трогает мирных путников, но преследует браконьеров и лесорубов, которые губят джунгли ради личной выгоды.

«Преимущество этой системы в том, что она может зафиксировать начало вырубки в режиме реального времени. Это эффективнее спутникового мониторинга, показывающего уничтожение лесов уже постфактум», — отметил исследователь Раймундо Клаудио Гомес.

Бразильские ученые намерены доработать технологию, снабдив устройства датчиками для определения дыма и перепадов температуры, что позволит быстро обнаруживать лесные пожары.

Ранее в Бразилии обнаружили дерево, считавшееся вымершим почти 200 лет назад.