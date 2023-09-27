Научный обозреватель рассказал, как OSIRIS-REx доставил грунт с астероида на Землю

Капсула межпланетной станции OSIRIS-REx вернулась на Землю и доставила образцы грунта астероида Бенну. О том, как протекала эта миссия, «Москве 24» рассказал научный обозреватель Николай Гринько.

Эксперт уточнил, что астероид Бенну представляет собой космический булыжник размером с небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг и по своей форме напоминает пельмень. Он относится к классу каменноугольных (углеродных) астероидов, в нем сохранилась большая часть химических элементов, которые существовали 4,5 млрд лет назад, когда возникли планеты и Солнце. Поэтому изучение образцов пород данного объекта представляет важность для науки.

OSIRIS-REx запустили 8 сентября 2016 года, он добирался до астероида два года. В конце октября 2020 года зонд с помощью специального манипулятора со взрывной капсулой и контейнером смогут собрать образцы.

«Ударной волной из поверхности выбило множество осколков, часть из которых попала в контейнер. В мае 2021-го OSIRIS-REx покинул окрестности астероида и направился к Земле с собранными образцами на борту. Приблизившись к нашей планете, аппарат выпустил капсулу с осколками, которая и приземлилась в пустыне штата Юта 24 сентября 2023-го», — рассказал Гринько.

Сам аппарат направился к другому астероиду — Апофис, в ходе выполнения второго этапа миссии зонд будет называться OSIRIS-APEX. Ожидается, что он достигнет нового астероида в апреле 2029 года.

Научный обозреватель добавил, что Бенну является потенциально опасным астероидом и в конце XXII века он может столкнуться с Землей. Поэтому ученым в ходе изучения его образцов предстоит также выяснить, нужно ли пытаться сдвинуть астероид с орбиты, чтобы предотвратить столкновение с планетой.

Напомним, что образец материи весом примерно 250 граммов доставили самолетом в Космический центр NASA имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Он даст возможность ученым из разных стран мира изучить его, чтобы лучше понять формирование планет и происхождение органической жизни на Земле. Также у исследователей появится возможность изучить потенциально опасные астероиды.

Ранее ученые предостерегли астронавтов от прыжков на астероиде.