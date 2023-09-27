Чихание при ярком солнечном свете оказалось редким синдромом

Некоторые люди, находясь на ярком солнце, испытывают желание чихнуть. Особенно часто это случается, когда они водят машину. Оказывается, что это происходит из-за уникального синдрома, названного ACHOO. Об этом сообщает TimesNewsUK.

ACHOO — это аутосомно-доминантный синдромом непреодолимой гелиоофтальмологической вспышки. Он встречается у 17% населения планеты. Синдром ACHOO имеет несколько названий, включая солнечное чихание, фотический рефлекс чихания и фотоснезия. Медики из частной американской Клиники Кливленда отмечают, что рефлекс чаще всего срабатывает при переходе из темного пространства в светлое. Некоторые люди могут чихнуть, если подверглись воздействию вспышки фотоаппарата или телефона.

Чихание при взгляде на солнце может быть вызвано стимуляцией тройничного нерва, который находится рядом с оптическими нервами. Тройничный нерв ответственен за двигательную функцию лица, а также процессы жевания и глотания. Когда яркий дневной свет попадает на зрачок, это может косвенно вызвать секрецию в слизистых оболочках носа, что затем приводит к чиханию.

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