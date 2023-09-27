Обнаружена связь между употреблением стероидов и психическими расстройствами

Ученые из университета Осло в Норвегии обнаружили связь между применением андрогенно-анаболических стероидов и риском появления психических расстройств. Выяснилось, что мужчины-тяжелоатлеты, которые повышают спортивные результаты с помощью инъекций, более склонны к развитию многих типов заболеваний психики. Об этом сообщает PsyPost.

Анаболические стероиды, также известные как анаболически-андрогенные стероиды — это синтетические вещества, которые имитируют действие тестостерона, мужского полового гормона. По медицинским показаниям стероиды используются для лечения рака, СПИДа, астмы, некоторых болезней сердца и гормональной дисфункции, поскольку имеют ярко выраженное противовоспалительное действие. Также стероиды известны своими анаболическими свойствами — они способствуют росту мышц и восстановлению тканей. Стероиды часто незаконно используются спортсменами и бодибилдерами для увеличения мышечной массы и силы.

В исследовании приняли участие 118 бывших и нынешних тяжелоатлетов, применявших стероиды, и 97 спортсменов, которые тренировались без использования фармакологической поддержки. Средний возраст участников составлял 35-36 лет.

Результаты показали, что те, кто применял стероиды, были в среднем на 17,64 фунта (8 кг) тяжелее. Участники из этой группы проводили меньше времени в тренажерном зале, но их физические показатели были лучше.

Тем не менее, спортсмены, которые применяли стероиды, были более склонны к развитию психических расстройств. У тяжелоатлетов из первой группы проявлялись ярко выраженные черты, связанные с антисоциальными, агрессивными, пассивно-агрессивными, саморазрушительными, избегающими, депрессивными и шизотипическими расстройствами личности.

Авторы также отметили, что единственное психическое заболевание, симптомы которого не демонстрировали спортсмены, использующие стероиды, это нарциссическое расстройство личности.

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