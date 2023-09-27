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Завершается самый долгий полет людей в истории МКС

Космонавты и астронавт вернутся на Землю после самого долгого полета в истории

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«Роскосмос»

В среду днем планируется приземление пилотируемого корабля «Союз МС-23» в степях Казахстана с тремя членами экипажа на борту. Таким образом, завершится годовая экспедиция космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио, которая стала самой длительной в истории полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Об этом пишет ТАСС.

Расстыковка корабля и модуля «Причал» запланирована на 10:55 мск. После этого «Союз МС-23» перейдет в автономный полет, примерно в 13:24 мск активирует двигатели для торможения и спустится с орбиты. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки будут отделены от спускаемого аппарата и сгорят в плотных слоях атмосферы.

При входе спускаемого аппарата с экипажем в плотные слои атмосферы начнется аэробаллистическое торможение, в результате чего вокруг него образуется облако плазмы с высокой температурой около 2 тысяч градусов. Поэтому после посадки теплозащитный слой корабля будет черным и местами обгоревшим. Облако плазмы также может временно нарушить связь с экипажем.

Дальнейшее замедление скорости будет осуществляться с помощью парашютов. На высоте менее метра до земли активируются двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 14:17 мск юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане. На Земле экипаж будет ожидать поисково-спасательная группа.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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