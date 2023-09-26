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Ветеринары вырастили органоиды для изучения рака легких у собак

B&P: органоиды позволят дать собакам таргетную терапию против рака

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Варвара Гертье/РИА Новости

Японские ученые из Токийского университета сельского хозяйства и технологий создали органоиды для изучения биологических процессов при раке легких у собак. Исследование опубликовано в научном журнале Biomedicine & Pharmacotherapy (B&P).

Органоиды — это трехмерные органоподобные структуры, выращенные в лаборатории из стволовых клеток. Эти модели были разработаны относительно недавно для помощи в исследованиях биологии человека и его болезней, а теперь используются для помощи нашим четвероногим друзьям.

Собаки реже человека сталкиваются с онкологическим поражением легких, однако во многих случаях заболевание обнаруживают на стадии, когда оно практически неизлечимо. При агрессивном течении болезни время жизни питомца сокращается до двух-трех месяцев. Удаление части легкого и химиотерапия могут продлить существование питомца на срок от полугода до 15 месяцев.

Японские ветеринары использовали образцы опухолей собак с раком легких и здоровые ткани для создания двух видов органоидов. В ходе экспериментов они обнаружили, что разные онкологические штаммы проявляют различную чувствительность к различным противораковым препаратам, что открывает возможность для персонализированных подходов к лечению.

По словам ученых, полученные результаты позволят не только эффективнее бороться за жизни питомцев, но и помогут лучше диагностировать болезнь у людей.

Ранее ученые научились программировать клетки иммунной системы для борьбы с раком.

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