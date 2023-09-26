Психологи выяснили, какие вопросы испортят первое свидание

Слишком личные и откровенные вопросы на первом свидании способны разрушить зарождающиеся отношения, поэтому потенциальным партнерам не стоит быть слишком настойчивыми. Об этом говорится в публикации издания Psychology Today.

По словам профессора и специалиста по изучению эмоций Аарона Бен-Зеева из Хайфского университета в Израиле, предоставление точной информации при первой встрече заставляет людей сосредоточиться на негативных аспектах личностей друг друга, что вредит романтическому интересу.

Ученый подчеркнул, что худшими темами для беседы на первом свидании с высокой вероятностью будут вопросы, касающиеся предыдущих отношений людей, и в особенности — их сексуального опыта.

В то же время при знакомстве с партнером не стоит быть полностью закрытым. Лучшей стратегией будет постепенно удовлетворять естественное любопытство друг к другу.

Аарон Бен-Зеев уточнил, что делиться информацией о себе можно и нужно, поскольку открытость — одно из важнейших составляющих здоровых и доверительных отношений. Однако это стоит отложить до тех пор, когда первое увлечение перерастет в нечто большее и глубокое.

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