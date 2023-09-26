Зоологи открыли новый вид ос в лесах Перу

Группа финских ученых из Университета Турку открыла новый вид ос Capitojoppa в национальном заповеднике Алпауайо-Мишана в Перу. Этот тропический лес считается одним из самых богатых биоразнообразием мест в мире. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

Зоологи выяснили, что обнаруженные осы вида Capitojoppa относятся к подсемейству Ichneumoninae и отличаются крупной головой. Сами насекомые крупные и ярко окрашенные, а их личинки питаются гусеницами и куколками бабочек и мотыльков.

По словам одного из авторов исследования, профессора Илари Сяаксъярви, открытие ос Capitojoppa в джунглях Алпауайо-Мишана интересно еще и тем, что специалисты продолжают находить здесь новые виды спустя 20 лет изысканий.

«Аллпауайо-Мишана — часть Амазонки, которая отличается беспрецедентным биоразнообразием. Из-за сложной геологической истории региона в заповеднике растет сразу несколько различных типов тропических лесов, а богатство видов множества организмов остается самым высоким на Земле», — подчеркнул Илари Сяаксъярви.

Ранее ученые нашли сразу 16 новых видов паразитических ос в шести районах Вьетнама.