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Зоологи открыли новый вид ос в лесах Перу

ZooKeys: в заповеднике Алпауайо-Мишана нашли неизвестный вид ос Capitojoppa

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Wikimedia Commons

Группа финских ученых из Университета Турку открыла новый вид ос Capitojoppa в национальном заповеднике Алпауайо-Мишана в Перу. Этот тропический лес считается одним из самых богатых биоразнообразием мест в мире. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

Зоологи выяснили, что обнаруженные осы вида Capitojoppa относятся к подсемейству Ichneumoninae и отличаются крупной головой. Сами насекомые крупные и ярко окрашенные, а их личинки питаются гусеницами и куколками бабочек и мотыльков.

По словам одного из авторов исследования, профессора Илари Сяаксъярви, открытие ос Capitojoppa в джунглях Алпауайо-Мишана интересно еще и тем, что специалисты продолжают находить здесь новые виды спустя 20 лет изысканий.

«Аллпауайо-Мишана — часть Амазонки, которая отличается беспрецедентным биоразнообразием. Из-за сложной геологической истории региона в заповеднике растет сразу несколько различных типов тропических лесов, а богатство видов множества организмов остается самым высоким на Земле», — подчеркнул Илари Сяаксъярви.

Ранее ученые нашли сразу 16 новых видов паразитических ос в шести районах Вьетнама.

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