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Российские биологи нашли способ победить биокоррозию стали в Баренцевом море

RT: ученые определили бактерии, вызывающие коррозию стали в Баренцевом море

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Российские биологи выяснили причину биокоррозии стали в Баренцевом море. Они определили точные штаммы бактерий – представителей коррозионно-активного микробного сообщества. Теперь ученые смогут решить проблему коррозии при создании гидротехнических и портовых сооружений, заранее выбрав правильные антикоррозионные покрытия, пишет RT.

Научную работу написали ученые СПГУ, СПбГТИ и научно-исследовательского института гидротехники («РусГидро»). Они выяснили, какие бактерии вызывают коррозию портовых, гидротехнических сооружений, нефтедобывающих платформ. На сегодня это важная проблема, с которой сталкиваются при эксплуатации инженерных сооружений в морской среде. Чтобы ее решить, биологи получили чистые культуры микроорганизмов и изучили их свойства в лабораториях.

Таким образом, исследователи определили, какие штаммы бактерий вызывают коррозию, и какие именно изменения при этом происходят.

«Результаты показали, что выделенные в чистые культуры из прибрежной зоны Баренцева моря штаммы бактерий могут быть отнесены к представителям коррозионно-активного микробного сообщества», – рассказал изданию профессор кафедры ботаники СПбГУ Дмитрий Власов.

Результаты научной работы позволят менять составы материалов или подбирать верные антикоррозийные покрытия, чтобы стальные конструкции в воде меньше страдали от воздействия бактерий, пояснил Власов.

Ранее ученые из Самарского университета им. С.П. Королева создали подводного робота в виде морского окуня, который можно использовать для поисковых и аварийно-спасательных работ.

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