Девушка перенесла инсульт на вечеринке, приняв симптомы за действие алкоголя

Врачи Королевской больницы в Великобритании диагностировали инсульт у 27-летней девушки, которая спутала его симптомы с действием алкогольного напитка. Британка была убеждена, что внезапная спутанность сознания и размытость зрения вызвана веществом в ее коктейле, либо тем, что она выпила слишком много. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Джоанна Уайтлоу из Эдинбурга праздновала помолвку подруги в компании знакомых, когда почувствовала, что ее тело «внезапно онемело», а зрение затуманилось. Друзья вывели Джоанну из бара, опасаясь, что в ее напиток подсыпали наркотик. Остаток ночи девушка провела дома с чувством сильной тошноты.

Проснувшись утром, Джоанна обнаружила, что зрение в ее правом глазу остается размытым и вызвала скорую помощь. После трех компьютерных томографий и МРТ медики Королевской больницы обнаружили, что она пережила левосторонний инсульт. Это острое поражение микрососудов головного мозга в левой части головы, при этом внешние признаки болезни проявляются на правой стороне тела. Дальнейшие исследования показали, что инсульт был вызван недиагностированным дефектом межжелудочковой перегородки. Это состояние является видом порока сердца, при котором в сердце существует аномальное отверстие между основными насосными камерами, называемыми желудочками.

Известно что возраст, высокое кровяное давление, курение, лишний вес, малоподвижный образ жизни и диабет повышают риск инсульта. Отмечается, что девушка регулярно посещала тренажерный зал, вела здоровый образ жизни и редко употребляла алкоголь. Также она никогда не замечала симптомов, характерных для порока сердца.

Спустя несколько дней после диагностики Джоанна перенесла операцию по закрытию отверстия в сердце. Сейчас девушка проходит сеансы физиотерапии и работает над восстановлением подвижности правой стороны тела.

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