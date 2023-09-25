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Ученые научились выявлять детей с СДВГ с помощью VR-игры

Scientific Reports: движения глаз позволили диагностировать СДВГ с 84%-ной точностью

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VR-приложение для профориентации

VR-приложение для профориентации

Пресс-служба Фонда «Эмпатия»

Финские ученые из Университета Аалто научились определять синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей в возрасте от девяти до 13 лет с помощью технологии виртуальной реальности (VR). Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

СДВГ — особенность развития нервной системы, связанное с невнимательностью и импульсивным поведением. Проявления синдрома мешают людям учиться и работать, в особенности — справляться с задачами, требующими концентрации внимания и дисциплины. Обычно СДВГ выявляют у детей, однако симптомы могут сохраняться и у взрослых.

Ученые разработали специальную VR-игру, позволяющую выявлять СДВГ по характерным движениям глаз. Инновацию протестировали на 73 детях в возрасте от девяти до 13 лет. У 37 добровольцев был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности, остальные представляли контрольную группу.

Каждый участник выполнил серию из 70 заданий в виртуальной среде. Результаты показали, что ребята с СДВГ набрали меньше баллов по сравнению с контрольной группой.

Для анализа данных о движении глаз исследователи применили специальный алгоритм машинного обучения. Используя данные о продолжительности фиксации взгляда, ИИ успешно классифицировал 84% детей с СДВГ.

Ранее врачи выяснили, что СВДГ повышает риск развития более серьезных психических расстройств.

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