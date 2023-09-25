Названы профессии, связанные с повышенным риском деменции

Ученые из Колумбийского университета (CU) выяснили, что люди, выполняющие физически тяжелую работу, — продавцы, сиделки, фермеры, животноводы, — могут быть более склонны к развитию деменции. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Regional Health – Europe.

Авторы проанализировали данные 7005 человек в возрасте от 33 до 65 лет, собранных в рамках одного из крупнейших в мире исследований деменции — HUNT4 70+. У 92 участников за период наблюдения была диагностирована деменция, а у 2407 — умеренные когнитивные нарушения.

Оказалось, что у тех, чья работа была связана с тяжелым физическим трудом в возрасте от 33 до 65 лет, риск развития деменции и умеренных когнитивных нарушений в возрасте 70 лет был на 72% выше, чем у офисных работников.

К физически тяжелым авторы исследования отнесли труд продавцов, кассиров, медсестер, сиделок и фермеров. Все они требуют частых вскарабкиваний, подъемов тяжестей, стояния, ходьбы или наклонов.

Рассмотренные профессии часто сопряжены с сильным стрессом и жестким графиком. Кроме того, эти виды работ могут подвергнуть человека большему риску потери слуха и воздействия опасных веществ, которые отрицательно влияют на когнитивные функции. Люди, выполняющие тяжелую работу, также могут различаться по генетике и социально-экономическому статусу. Ученые предполагают, что люди, выполняющие более тяжелую физически работу, могут иметь более низкие умственные способности в раннем возрасте, что могло повлиять на их учебу и возможности трудоустройства.

Работа подчеркнула важность разработки стратегий профилактики деменции среди работников тяжелого труда. Однако

выводы авторов противоречат другому недавнему исследованию. Оно показало обратное: риск деменции повышен среди взрослых, которые проводят более 10 часов в день в сидячем положении.

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