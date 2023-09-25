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Орехи и соя положительно влияют на здоровье пожилых людей

NewsMedical: орехи и соя нормализуют соотношение жира и мышц у пожилых

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Группа ученых из университета Ньюкасла (Австралия) выяснила, что увеличение доли растительных белков в рационе помогает повысить процент мышц и уменьшить количество жира в организме пожилых людей. Также растительные источники белка, такие как орехи и соя, улучшают пищеварение. Об этом сообщает NewsMedical.

Ученые проанализировали 8068 медицинских статей и исследований на тему роли растительного белка в рационе пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. Выяснилось, что в дополнение к увеличению мышечной массы растительные белки способствуют потере жировой массы, тем самым оказывая положительное влияние на общий состав тела. Как правило, увеличение жировой массы связано со старением, поскольку с возрастом у многих людей развивается инсулинорезистентность. Это состояние, при котором ткани организма теряют чувствительность к гормону инсулину. В результате жизненно важные клеточные системы организма страдают от дефицита энергии, а жир накапливается быстрее. Включение в рацион гороха, сои, фасоли, чечевицы и умеренного количества орехов поможет снизить уровень глюкозы в крови и контролировать инсулинорезистентность.

Кроме того, пищевые волокна и клетчатка, которые содержатся в бобовых и орехах, положительно влияют на пищеварение. Также исследователи отметили, что долю растительного белка в рационе можно повысить, если употреблять в пищу соевое молоко, которое легко усваивается.

Ранее биологи нашли способ борьбы с возникающим при старении ожирением.

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