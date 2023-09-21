Ученые выяснили, где в организме ощущаются различные виды любви

Финские ученые из Университета Аалто провели исследование, в ходе которого выделили 27 типов любви. Оказалось, что большинство видов любви рождаются в мозге, однако некоторые из них можно почувствовать в разных частях тела. Своим открытием ученые поделились в журнале Taylor&Francis.

Исследователи провели онлайн-опрос среди нескольких сотен финских добровольцев, попросив их описать, что ощущается в теле, когда они испытывают какой-либо из 27 типов любви: родительскую любовь, любовь к богу, романтическую любовь, сексуальную любовь, любовь к друзьям, к незнакомцам, к природе, к себе, и так далее. Затем участникам было предложено раскрасить интерактивный силуэт человеческого тела в соответствии со своими ощущениями. Выяснилось, что любовь матери к ребенку ощущается в сердце, романтическая и страстная — во всем теле, а любовь к богу и родителям — исключительно в мозге.

Также участники поделились, что каждый из 27 типов любви они ощущали в голове. Тем не менее, самые сильные типы — романтическая и сексуальная любовь распространянялись по всему телу.

Ранее биологи выяснили, что «гормон любви» может восстановить сердце после инфаркта.