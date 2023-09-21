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Психологи определили причины проблем в отношениях из-за порнографии

JSMT: существует 14 причин, из-за которых порно может довести пару до разрыва

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Американские психологи из Университета Боулинг-Грин в штате Огайо изучили проблемы в отношениях, возникающие из-за порнографии. Они выделили 14 основных аспектов, приводящих к конфликтам между партнерами в связи с контентом для взрослых. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Sex and Marital Therapy (JSMT).

«Мы обнаружили, что состоящие в браке люди с большей вероятностью с неприятием относятся к порнографии. Многие рассматривают подобное содержимое как форму супружеское неверности», — объяснила ведущий автор научной работы Камилла Хоугланд.

Согласно выводам ученых, главной причиной конфликтов между партнерами из-за порно оказались религиозные воззрения. За ними следуют вопросы равенства полов, семейные ценности, убеждения, что порнография изображает сексуальность в негативном ключе, страх перед порнозависимостью и отрицательное влияние порно на психику, отношение к порно как к форме эксплуатации, нетерпимость к представленному в порно поведению людей, опасения из-за влияния порнографии на мужчин и детей, дискомфорт из-за демонстрации сцен секса и наготы, а также моральное неприятие порнографии как явления и отвращения к нему, признание порно неестественным и извращенным зрелищем.

Ученые отметили, что лучшим способом справиться с разногласиями по поводу отношения к порнографии остается диалог между партнерами, который следует начать как можно скорее. Готовность обсудить разницу во взглядах на порно всегда важнее, чем сами взгляды.

По словам психологов, такие обсуждения помогают укрепить связь в паре и в итоге сделать отношения более открытыми, доверительными и прочными.

Ранее ученые перечислили критерии здоровой порнографии, которая не вредит психике.

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