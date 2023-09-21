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Стало известно, может ли витамин D защитить сердце и сосуды

Nutrients: витамин D не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Ученые из Швейцарского фонда питания и здоровья выяснили, что не существует убедительных доказательств связи витамина D со сниженнным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

В новом исследовании приняли участие 5684 здоровых швейцарцев из города Лозанны в возрасте от 35 до 75 лет. От участников требовалось заполнить анкеты, предоставить образцы крови для различных измерений и пройти медицинское обследование. Первые данные были собраны в 2003 году, а последний этап завершили в 2021 году.

У трети участников был недостаточный уровень витамина D, а более чем у половины — менее выраженный дефицит. Более высокий уровень витамина D не снижал риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и не повышал выживаемость пациентов. Ученые получили противоречивые данные относительно связи витамина D и сердечно-сосудистых событий, которые могут повредить сердечную мышцу, например, инфаркт миокарда и инсульт.

Авторы недавнего метаанализа высококачественных исследований пришли к такому же выводу: витамин D не влияет на частоту сердечно-сосудистых заболеваний и выживаемость пациентов, но, возможно, снижает риск сердечно-сосудистых событий.

Ученые предполагают, что витамин D может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышению «хорошего». Однако данные об этом эффекте витамина D отличаются: результаты исследований отличаются у пожилых пациентов, женщин в постменопаузе и пациентов с метаболическим синдромом.

Предыдущие исследования показали, однако, что прием витамина D связан со снижением уровней инсулина и глюкозы, а также с замедлением прогрессирования преддиабета. Метаанализ высококачественных исследований также показал корреляцию между приемом витамина D и повышением выживаемости среди пожилых людей, а также при диабете, раке или COVID-19.

Ранее ученые назвали диету, которая снижает риск болезни Паркинсона на 22%.

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