Названы продукты, защищающие от ожирения печени

Ученые из Университета Балеарских островов выяснили, что употребление кофе, достаточного количества клетчатки и приверженность средиземноморской диете значительно снижают риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), также известной как ожирение печени. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

При НАЖБП нормальные клетки печени заменяются жировыми, что приводит к нарушению ее работы. Основные причины этого состояния — ожирение и неправильное питание.

В обзоре ученые рассмотрели существующие данные о влиянии типа питания, а также конкретных продуктов и ​​питательных веществ на НАЖБП.

Исследования показали, что средиземноморская диета (MedDiet) снижает риск развития и прогрессирования НАЖБП, ожирения, а также инсулинорезистентности — состояния, при котором клетки хуже поглощают и перерабатывают глюкозу. Этот тип питания подразумевает употребление большого количества растительной пищи, омега-3 жирных кислот из рыбы, морепродуктов и растительных масел, а также ограничение красного мяса и сахара.

Чрезмерное употребление фруктозы, животного белка, трансжиров и насыщенных жиров может увеличить риск НАЖБП. Дефицит питательных веществ (бетаина, холина, фолата и витамина B12) может способствовать ожирению печени. Восполнить их недостаток могут орехи, семена, морепродукты и диета с высоким содержанием клетчатки.

Ученые выяснили, что эффект диеты на риск НАЖБП обусловлен изменением активности некоторых генов, которые отвечают за использование жиров печенью. Кроме того, здоровая диета уменьшает хроническое воспаление и окислительный стресс в печени. Последний процесс вызван накоплением активных форм кислорода, которые легко вступают в реакцию с другими веществами и могут повредить клеточные структуры.

Также авторы обзора отметили влияние молочных продуктов и препаратов с бактериями Bifidobacterium и Lactobacillus. Они уменьшают окислительное и воспалительное повреждение печени, одновременно снижая уровень жиров в ней. Кроме того, для кишечной микробиоты, снижающей риск НАЖБП, полезен несладкий фильтрованный кофе.

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