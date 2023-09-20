Ученые нашли связь между жадностью и склонностью к ожирению

Немецкие ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера обнаружили связь между ожирением и мотивацией людей. Оказалось, что обладатели лишнего веса сильнее реагируют на различные материальные стимулы, обещающие вознаграждение. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Imaging and Behavior (BIB).

Эксперты сосредоточились на том, как мозг реагирует на приятные переживания. Это включает в себя как ожидание, так и получение удовольствия от вкусной еды или денег.

Исследователи изучили определенные области мозга, отвечающие за удовольствие и стремления — орбитофронтальную кору (ОФК), полосатое тело и островок. Островок участвует в регулировании голода, ОФК связано с принятием решений и оценкой вознаграждения, а от полосатого тела зависит общее удовлетворение.

В эксперименте участвовали 383 человека. Им предложили сыграть в игру, в ходе которой добровольцы должны были угадывать карты и получать денежные призы за удачные ответы. Реакции мозга волонтеров при этом считывались с помощью томографа.

Ученые обнаружили значительную положительную связь между индексом массы (ИМТ) и активацией островка. То есть, чем больше у человека было избыточного веса, тем сильнее его островная область реагировала, когда участнику предлагалась возможность получить вознаграждения.

Это открытие показывает, что мозг людей с более высоким ИМТ может быть более чувствительным к стимулам удовольствия, даже если речь идет не о еде, а о деньгах. Результаты исследования помогут разработать новые методы борьбы с лишним весом.

Ранее исследователи выяснили, что миндаль помогает похудеть и снижает риск болезней сердца.