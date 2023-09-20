Ученые выяснили, какая спортивная добавка ускоряет выздоровление от COVID-19

Ученые из Университета Нови-Сада в Сербии обнаружили, что креатин эффективно помогает восстановиться после коронавируса. Выяснилось, что эта спортивная добавка способна облегчить чувство хронической усталости у людей, тяжело перенесших COVID-19. Об этом сообщает TimesNewsUK.

В исследовании приняли участие 12 взрослых людей, у которых за предыдущие три месяца был положительный результат теста на COVID-19. Все они испытывали сильную усталость и разбитость, вызванную затяжным коронавирусом. Добровольцев разделили на две группы — первая ежедневно принимала креатин в виде порошка, смешивая его с водой, вторая группа употребляла плацебо. Через три месяца участники, принимавшие креатин, отметили улучшение самочувствия, а через шесть — заявили, что усталость отступила. Испытуемые из группы плацебо не заметили положительных изменений в своем состоянии.

Оказалось, что по истечении шести месяцев уровень креатина в скелетных мышцах и в головном мозге испытуемых из первой группы повысился на 33%. Также добровольцы перестали испытывать трудности с концентрацией внимания. Исследователи предполагают, что это произошло благодаря тому, что креатин участвует в синтезе аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая стимулирует выработку энергии в клетках.

Авторы исследования добавили, что креатин не вызвал побочных эффектов ни у одного участника и может быть рекомендован в качестве безопасного и эффективного средства для борьбы с синдромом усталости после COVID-19.

Ранее было обнаружено, что коронавирус увеличивает риск возникновения деменции и эпилепсии.