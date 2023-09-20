Ученые выяснили, почему многим россиянам не стоит есть грибы

Российские ученые из НИУ ВШЭ в составе научного коллектива провели исследование, в ходе которого выяснилось, что коренным народам севера России стоит с осторожностью употреблять в пищу грибы. Оказывается, что грибы содержат трегалозу, или «грибной сахар» — природный углевод, который не усваивается организмом северян с определенными генотипами. Об этом сообщили «Газете.Ru» в НИУ ВШЭ.

Чтобы этот углевод усваивался, в организме человека должно быть достаточно фермента трегалазы, под воздействием которого сложный сахар расщепляется на две молекулы глюкозы. Если же фермента недостаточно, трегалоза не усваивается, что провоцирует боль, диарею и общее недомогание. Такое состояние называется дефицитом трегалазы.

Ученые проанализировали 1068 образцов ДНК жителей северных и арктических регионов России: обских угров (хантов и манси) Северного Приобья, ямальских ненцев, эвенов и эвенков Восточной Сибири, нанайцев и нивхов Амура, а также ительменов, коряков и чукчей Северной Камчатки. Также в исследование были включены образцы ДНК жителей умеренной климатической зоны европейской части РФ и Сибири и якутов. Выяснилось, что у 19,8–53,7% исследуемых коренных северян встречается генотип GA*TREH, связанный со снижением активности фермента трегалазы примерно в 1,5 раза. Это значит, что носители такого генотипа после употребления грибов могут ощутить дискомфорт и вздутие.

Также исследователи отметили, что до 20% обских угров, эвенов, эвенков и нанайцев, а также народы Нижнего Амура, Камчатки и Чукотки являются носителями генотипа AA*TREH. После употребления грибов человек с таким генотипом почувствует серьезное недомогание и резь в желудке.

Андрей Козлов, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований социальной интеграции НИУ ВШЭ отметил, что дефицит таргалазы у северных народов может быть связан с их традиционном рационом, в который входят в основном рыба и мясо. Исторически северяне употребляли мало пищевых сахаров, поэтому расщепляют их хуже.

Ранее ученые выяснили, что грибы эффективны в борьбе с гипертонией.