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Найден способ замедлить прогрессирование хронической почечной недостаточности

BUL: физическая активность замедляет прогрессирование почечной недостаточности

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Oliver Dietze/Global Look Press

Ученые из Университета Брунеля (BUL) в Лондоне выяснили, что реабилитация с помощью физических упражнений может замедлить прогрессирование хронической болезни почек. Исследование опубликовано в журнале Current Opinion in Nephrology and Hypertension.

Хроническая болезнь почек (ХБП), ранее известная как хроническая почечная недостаточность, характеризуется медленным снижением фильтрационной способности почек и в конечном счете приводит к их отказу.

В новом исследовании ученые проанализировали данные свежих научных публикаций, в которых изучалось влияние физических упражнений на здоровье людей с ХБП.

Анализ показал, что аэробная активность (повышающая частоту сердцебиения) может улучшить показатели функции почек: повысить скорость фильтрации и снизить уровень креатинина в крови. Для пациентов, которые проходят диализ — процедуру очистки крови от отходов, физическая активность может стать средством повышениям качества жизни.

Кроме того, физическая активность (ходьба, плавание и езда на велосипеде) может иметь жизненно важное значение для людей с ХБП до и после операции по пересадке почки. Лучшая физическая форма может ускорить восстановление после трансплантации и повысить шансы на благоприятный исход.

Ранее ученые нашли способ решить проблему нехватки донорских почек.

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