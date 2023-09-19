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Химик рассказал, чем домашние удобрения из отходов могут заразить человека

Химик Старостин: удобрения из мясных отходов могут заражать людей сальмонеллой

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Sigrid Gombert/Global Look Press

Домашние удобрения из пищевых отходов способны стать экологичной альтернативой минеральным подкормкам. Однако они же могут быть опасны для здоровья, если не соблюдать меры предосторожности. О том, как получить пользу и избежать вреда при превращении продуктов в вещества для питания растений, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доцент кафедры химических технологий Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) Андрей Старостин.

По словам эксперта, испорченную и заплесневелую еду нельзя использовать в качестве удобрений без предварительной термической обработки или сбраживания. В первую очередь это касается мясомолочной продукции, поскольку в необработанном виде такие отходы могут быть заражены бактериями и препятствовать росту растений.

Некоторые микроорганизмы опасны и для людей. Например, бактерия сальмонелла может перейти на плоды растений и заразить съевшего их человека, отметил специалист.

По причине заражения бактериями также нежелательно мыть в раковине филе курицы или другое мясо. Патогены могут остаться на поверхности мойки, размножиться и перейти на посуду. Чтобы этого избежать, раковину необходимо регулярно обрабатывать чистящим средством.

«Перед выбрасыванием испорченную мясную и молочную продукцию также рекомендуется подвергнуть термической обработке, чтобы не распространять инфекцию. А тухлое мясо и другие неперерабатываемые отходы необходимо сжигать», — рассказал «Газете.Ru» Андрей Старостин.

Ранее химик рассказал, как правильно готовить домашние удобрения для растений из пищевых отходов.

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