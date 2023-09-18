Химик рассказал, как правильно сделать удобрение из пищевых отходов

Пищевые продукты в совокупности содержат все питательные элементы, получаемые растениями из земли, среди них азот, фосфор, калий, магний. Поэтому можно не покупать удобрения для домашнего огорода или дачного участка, а изготовить его самостоятельно. Особенно ценные удобрения можно получить из овощной ботвы и круп. О том, как правильно это сделать, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доцент кафедры химических технологий Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) Андрей Старостин.

На промышленных предприятиях эти вещества извлекают из отходов в барабанных печах-грануляторах, которые обезвоживают биомассу и формируют из нее брикеты. В домашних условиях такое оборудование можно заменить бытовыми приборами. Так, полусухие отходы необходимо измельчить в блендере или просто порезать ножом, а сохранившие сок продукты — дополнительно отжать с помощью соковыжималки или вручную. Затем получившиеся заготовки высушиваются.

Некоторые домашние удобрения помогают растительным культурам лучше усваивать минеральные добавки. В частности, фосфоритная мука принесет посадкам больше пользы, если применять ее с вытяжкой из овощной ботвы. Для этого листья замачивают в воде на 7-10 дней. Травяной состав подкисляет муку, и она отдает больше фосфора.

По словам Андрея Старостина, сбраживать можно и крупы, которые уже не годятся в употребление, а потом добавлять раствор к растениям. Без термической обработки также используют под удобрения корки фруктов и вымоченный старый хлеб. Они помогут сделать грунт более рыхлым и станут неплохой подкормкой для растений.

«Достоинством удобрений из пищевых отходов является их повторное использование в новом виде. Например, залежавшиеся крупы не безопасны для употребления в пищу, но они содержат много питательных элементов, которыми можно удобрить как домашние растения, так и огородные», — рассказал «Газете.Ru» Андрей Старостин.

Для дачных растений подойдут удобрения из жмыха, подпорченного хлеба, фруктовой корки, обработанных молочных и мясных продуктов. Ученые рекомендуют вносить их после перегнивания в земле предыдущей подкормки.

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