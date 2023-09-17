Врачи будущего смогут рассчитывать на помощь ИИ в расшировке УЗИ

Старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем заявил, что искусственный интеллект в будущем поможет врачам расшифровывать УЗИ и другие динамические медицинские изображения, сообщает РИА Новости.

«Если говорить о медицинских изображениях, то это новая разработка в области динамических медицинских изображений, потому что кроме статических карт — КТ, МРТ, рентген — есть, например, сложные в распознавании, требующие квалифицированного врача, изображения УЗИ», — заявил Каем на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Каем уточнил, что в большинстве своем снимки компьютерной томографии, которые делают москвичам, отправляются также на исследование ИИ в качестве второго мнения.

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