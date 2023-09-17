Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врачи будущего смогут рассчитывать на помощь ИИ в расшировке УЗИ

Эксперт Каем заявил, что искусственный интеллект поможет расшифровывать УЗИ

close
100%
Shutterstock

Старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем заявил, что искусственный интеллект в будущем поможет врачам расшифровывать УЗИ и другие динамические медицинские изображения, сообщает РИА Новости.

«Если говорить о медицинских изображениях, то это новая разработка в области динамических медицинских изображений, потому что кроме статических карт — КТ, МРТ, рентген — есть, например, сложные в распознавании, требующие квалифицированного врача, изображения УЗИ», — заявил Каем на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Каем уточнил, что в большинстве своем снимки компьютерной томографии, которые делают москвичам, отправляются также на исследование ИИ в качестве второго мнения.

Ранее ChatGPT установил правильный диагноз ребенку из США, когда врачи оказались бессильны.

Пытаясь понять, что не так с ребенком, Кортни за три года посетила с ним 17 различных врачей, однако никто из них так и не смог установить точный диагноз.

Ранее нейросеть сгенерировала продолжение «Игры престолов» Джорджа Мартина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях