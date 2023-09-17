Стало известно, как избежать падения людям с головокружением

Ученые из Университета Миннесоты в Миннеаполисе выяснили, что физиотерапия снижает риск падения у пациентов с головокружением. Исследование опубликовано в журнале в JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

В исследовании использовали данные 805 454 пациентов в возрасте 18 лет лет и старше с диагностированным головокружением. В течение года 7% испытали падение, в результате которого пришлось обратиться к врачу.

6% от общего числа пациентов посещали физиотерапевта в течение трех месяцев с момента обращения по поводу головокружения. Физиотерапия при этом состоянии включает тренировки баланса, координации и обучение приемам, которые помогают справиться с головокружением.

В период от трех месяцев до года после первого визита к врачу риск падения в группе физиотерапии был на 86% ниже, чем в группе, не прошедшей ее.

Ученые также выяснили, что реже всего физиотерапию назначали женщинам в возрасте от 50 до 59 лет и пациентам с большим количеством сопутствующих заболеваний.

«Результаты этого исследования позволяют предположить, что своевременное направление на физиотерапию может снизить риск падений среди взрослых с различными типами головокружения», — отметили авторы.

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