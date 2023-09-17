Особая жирная кислота увеличивает риск повреждения кишечника радиацией

Ученые из Института физических наук Хэфэй (HFIPS) выяснили, что полученная с пищей арахидоновая кислота способствует возникновению вызванного радиацией повреждения кишечника — состояния, характерного для пациентов на лучевой терапии рака. Исследование опубликовано в журнале Redox Biology.

Вызванное радиацией повреждение органов малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства может привести к прерыванию лучевой терапии. В настоящее время не существует эффективных методов лечения этого побочного эффекта.

В новом исследовании ученые обнаружили, что арахидоновая кислота (омега-6 жирная кислота) является ключевым фактором повреждения ЖКТ при облучении у мышей.

Также они выяснили, что белок ферростатин-1 (Fer-1) повышает выживаемость животных после облучения, а также частично защищает кишечник мышей от фиброза.

Исследование позволит разработать лекарства для защиты кишечника от повреждения радиацией при лучевой терапии. Кроме того, изменение диеты на время лечения может позволить пациентам смягчить побочные эффекты.

Арахидоновая кислота содержится преимущественно в продуктах животного происхождения: говяжьем жире, мясе, утятине, жире трески.

Ранее ученые выяснили, что обработка иммунных клеток витамином B3 улучшает их способность бороться с раком.