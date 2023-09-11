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Археологи нашли в Испании огромный пещерный «музей» эпохи палеолита

Antiquity: в Испании нашли один из крупнейших памятников искусства палеолита

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Ratno Sardi/Nature

Испанские ученые из Университета Сарагосы обнаружила более сотни древних наскальных рисунков в 500-метровой пещере Кова Донес, расположенной недалеко от Валенсии в регионе Восточная Иберия. Находка возрастом не менее 24 тыс. лет может стать крупнейшим памятником эпохи палеолита в Европе. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Хотя Испания остается страной с наибольшим количеством памятников палеолитического наскального искусства, большинство из них сосредоточено на севере государства. Восточная Иберия — область, где до сих пор было зарегистрировано лишь несколько подобных находок.

Среди экспонатов в подземной «галерее» оказались 19 подтвержденных изображений ланей, лошадей, зубров, оленей и других животных.

По словам археологов, работы в Кова Донес отличаются большим количеством мотивов и разнообразием техник. Необычным оказалось то, что большинство картин выполнено из глины. Глиняная роспись была известна в искусстве палеолита, однако до наших дней дошло мало примеров ее использования.

Ученые подчеркнули, что их исследования находятся на ранней стадии, и еще есть много областей, которые нужно изучить, а также работ, которые предстоит задокументировать. Поэтому они, вероятно, откроют больше произведений древнего искусства в ближайшие годы.

Ранее археологи нашли в Израиле четыре римских меча возрастом 1,9 тыс. лет.

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