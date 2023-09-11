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Ученые создали новый метод диагностики хронической усталости с точностью в 91%

Advanced Science: анализ крови выявляет хроническую усталость с 91% точности

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Британские ученые из Оксфордского университета разработали новый метод диагностики синдрома хронической усталости (СХУ). Анализ крови пациента определяет наличие заболевания с точностью в 91%. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science.

Синдром хронической усталости также известен как миалгический энцефаломиелит. Пациенты с СХУ постоянно чувствуют нехватку сил и переутомление, не проходящее даже после крепкого и долгого сна. Раннее обнаружение болезни позволит людям более эффективно справляться с состоянием, лишающим энергии и ослабляющим мыслительные способности.

Ученые обратили внимание на особый вид клеток крови, называемый мононуклеарными клетками периферической крови (МКПК). Предыдущие исследования показали, что эти клетки снижают выработку энергии у людей с СХУ.

Команда изучила более 2 тыс. клеток в образцах 98 пациентов, анализируя молекулярные вибрации отдельных элементов. Специалисты получили спектры, отражающие изменения уровня внутриклеточного обмена веществ.

Тест не только определил наличие СХУ в подавляющем большинстве случаев, но и позволил различать пациентов по тяжести синдрома с точностью в 84%.

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