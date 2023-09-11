Названа новая возможная причина крушения «Луны-25»

По информации, полученной от источника РИА Новости, возможной причиной катастрофы межпланетарной станции «Луна-25» могла быть неисправность прибора «Биус-Л», который предназначен для измерения ориентации и ускорения. Ранее этот прибор не проходил испытания в космосе. На вопрос о том, может ли неисправность прибора быть причиной аварии, собеседник агентства ответил положительно.

Согласно его словам, «Биус-Л» используется для определения ориентации и скорости полета космической станции. Полученные данные передаются на компьютер станции, который выдает команды двигателю.

Собеседник особо подчеркнул, что надежность любого прибора зависит от его испытанности в космическом полете. Он отметил, что всегда предпочтительнее выбирать проверенное устройство перед новинкой. Однако «Биус-Л» не был испытан в космосе.

Источник подчеркнул, что сбой в работе навигационного прибора является только одной из версий, и окончательное решение будет принято аварийной комиссией.

Инерциальный блок «Биус-Л» был разработан Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (НПЦАП). Он использует оптоволоконные гироскопы и акселерометр для определения ориентации и ускорений космического аппарата.

«Биус-Л» полностью состоит из российских комплектующих, включая электронику. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский ранее отмечал, что разработчики ставили задачу создать полностью российский прибор в кратчайшие сроки.

Старт ракеты «Союз 2.1б» с первой отечественной лунной станцией произошел с космодрома Восточный 11 августа в 02:11 по московскому времени. Аппарат вышел на окололунную орбиту 16 августа. Предполагалось, что переход на предпосадочную орбиту и мягкая посадка на Южный полюс Луны состоятся соответственно 19 и 21 августа. Однако 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации на борту станции, которая не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация объявила, что «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование.

Позже глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил, что причиной происшествия стало превышение работы двигателя «Луны-25» на 43 секунды при попытке перейти на предпосадочную орбиту, из-за чего аппарат столкнулся со спутником Земли. Он также сообщил, что аварийная комиссия по «Луне-25» уже начала работу и должна подробно выяснить причины нештатной работы корректирующего двигателя в ближайшее время.

Ранее в США заявили, что военные достижения Китая в космосе захватывают дух.